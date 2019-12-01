En el PAN Querétaro hay unidad bajo el liderazgo de Mauricio Kuri: Felifer Macías 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 15:46:25

Querétaro, Qro., 20 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, descartó la existencia de grupos o frentes divididos al interior del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, tras la reciente reunión que sostuvo la militancia y diversos aspirantes a cargos públicos, el fin de semana pasado.

Aclaró que el encuentro formó parte de la agenda institucional del "Sistema PAN" y rechazó que en dicha mesa se abordaran temas relacionados con definiciones de candidaturas o licencias para el proceso electoral.

"No se habló absolutamente nada de eso. Fue una reunión de la familia panista, de comunicación, de intercambiar experiencias exitosas y donde el tema central siempre es la unidad de las y los compañeros".

Haciendo uso de una analogía futbolística, Macías Olvera subrayó que la unidad del panismo queretano se mantiene en torno a la figura del gobernador Mauricio Kuri González, a quien definió como el "gran director técnico" del proyecto político en el estado.

Cuestionado sobre aparentes distanciamientos entre liderazgos y alcaldes de la zona metropolitana, el edil aseguró que existe una excelente relación con todos sus homólogos y actores políticos del partido.

"Aquí no hay frentes ni grupos. Todos nos llevamos muy bien, cada uno trabajando desde su trinchera. Mis compañeros alcaldes metropolitanos junto con Chepe Guerrero (alcalde de Corregidora), Rodrigo Monsalvo (edil de El Marqués) y Jairo Morales (munícipe de Huimilpan), colaborando con el Gobierno del Estado, con Luis Nava, y con los senadores Agustín Dorantes y Guadalupe Murguía. Hay un gran equipo que es el PAN".