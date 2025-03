En el Congreso de Michoacán se encuentran muchos delincuentes, señaló Memo Valencia 

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo del 2025.- Memo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI y diputado local, confesó darle pena sentarse en el Congreso de Michoacán, junto a personas que dijo, son de dudosa procedencia.

Durante su rueda de prensa semanal, el legislador señaló que en el Congreso se encuentran muchos "delincuentes", y sobre sus ausencias en las sesiones, apuntó que le pueden descontar de su salario sin problema.

"Sin duda es importante el Congreso, pero además luego me da no sé qué, estar sentado junto a personas con dudosos vínculos, oscuros y de verdad ahí hay muchos delincuentes y me da pena no solo son, antes había políticos vinculados con el crimen, ahora hay integrantes del crimen organizado y me da pena", comentó el priísta quien pidió disculpas anticipadas por aparecer en fotografías con los personajes que indicó.

Respecto a los señalamientos contra representantes del clero michoacano a quienes presuntamente el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, les donó más de 20 camionetas tipo VAN, Valencia Reyes, consideró que son temas para desviar la atención.

Apuntó que son precisamente los representantes del clero, quienes acuden en ayuda de los michoacanos que viven los estragos de la inseguridad.

"Mi respeto para los sacerdotes que dan un poco de luz y de guía en esta sombria realidad michoacana y ellos sí van a donde no van ni el gobierno", indicó el líder priísta.