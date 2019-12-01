En el 2027 se fortalecen salud, educación y ciencia: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- El Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 fortalece sectores fundamentales como salud, educación y ciencia, además de garantizar la continuidad y el incremento de los Programas para el Bienestar por encima de la inflación, destacó Gaby Molina.

La exsecretaria de Estado refirió que, tras la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados y presentación del mismo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el sector salud tendrá un incremento del 11.3 por ciento en términos reales; educación, del 10.7 por ciento, y ciencia, del 13 por ciento. Estos recursos fortalecen los servicios públicos, la investigación y el ejercicio de los derechos sociales.

Enfatizó que están garantizados los Programas para el Bienestar, entre ellos las becas educativas para estudiantes de todos los niveles —desde educación básica hasta superior—, así como las pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad. También se mantienen otros apoyos dirigidos a mujeres, jóvenes y sectores prioritarios, con el compromiso de que todos aumenten por encima de la inflación.

En materia educativa, subrayó la asignación adicional de 3 mil millones de pesos para La Escuela es Nuestra, programa que entrega recursos directamente a las comunidades escolares para mejorar la infraestructura de los planteles. Asimismo, se contemplan fondos para la atención a la primera infancia y otras acciones del sector.

Gaby Molina señaló que el presupuesto refleja la prioridad de mantener una política social que garantice derechos, fortalezca la educación pública, amplíe la atención médica e impulse la ciencia. En Michoacán, estos recursos representan un respaldo directo para las familias, las comunidades escolares y los beneficiarios de los Programas para el Bienestar.