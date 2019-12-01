En donde está presente la Universidad Michoacana, hay profesionalismo: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 16 de agosto de 2025.- En donde está presente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), hay profesionalismo, apuntó la rectora Yarabí Ávila González, al asistir a la graduación de la 11º Generación de la Maestría en Enfermería.

Hoy, dijo, es un día de especial relevancia para nuestra casa de estudios y para la sociedad a la que servimos, nos reunimos para reconocer el esfuerzo, el compromiso, la dedicación y la excelencia académica de quienes concluyen esta meta.

La rectora apuntó que, la Enfermería es un pilar fundamental en la atención y en el cuidado de la salud, "por eso también los felicito por incursionar en otro esquema importante como es la investigación, porque eso nos lleva precisamente a que haya políticas públicas de salud, la presencia de ustedes como profesionales de la Enfermería con alta formación académica, es y será siempre indispensable".

Ávila compartió lo señalado por el director de la Facultad de Enfermería, Renato Hernández, al referir que las y los integrantes de la generación, son un grupo de élite, tras precisar que las estadísticas señalan que a nivel nacional hay 350 mil enfermeras y enfermeros, y de este número por diversas cuestiones muy pocas personas deciden continuar su formación a través de un posgrado.

"Ustedes forman ese elemento diferenciador, es decir, son personas más competitivas porque han seguido preparándose, pero esa competitividad no solamente debe ser técnica, sino este humanismo del que hablamos en la Universidad Michoacana debe dar ejemplo, debe seguirse mostrando ante las personas que ustedes van a atender, con quienes son ese contacto que da fe, que da esperanza y un buen trato".

La rectora deseó a las y los egresados que sigan los éxitos para todas y todos, tras invitarlos a nunca perder la sensibilidad, la empatía y el compromiso con ellos mismos y con su entorno.

Por su parte, el director de la Facultad de Enfermería, Renato Hernández Campos, compartió que, un estudio progresivo señala que en México únicamente el 17 por ciento de las y los profesionales de esta área del conocimiento logran concluir una maestría, lo que dijo, puede impactar no solamente en la formación y en las características que van generando como profesionales. En este sentido, consideró que quienes egresan son un grupo de élite, que genera una condición diferente, que permite buscar el cambio en la Enfermería no solamente en el estado, sino en el país.

Tras felicitarlos, señaló que las y los egresados son embajadores de la UMSNH, por lo que el poner el ejemplo, el mostrar empatía, mantener la honradez, el generar profesionalismo, compromiso social y humanismo, “esperemos que impacte en cada una de las áreas en donde ustedes se desarrollen y lo mantengan siempre en su mente".

En representación de la generación, la alumna Mireli García Leal, agradeció el apoyo de las familias y de sus profesoras y profesores, tras compartir que al concluir la maestría adquirieron nuevas habilidades en lo que refiere a investigación en Enfermería, lo que dijo, es fundamental para el desarrollo de la profesión, mejorando la práctica clínica, generando conocimiento, evaluando la efectividad de nuestras intervenciones, creando nuevas políticas de salud y confiando en el humanismo como bandera de esta Universidad.