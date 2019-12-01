En Día de Muertos, recibe Panteón Municipal a familias con orden, limpieza y servicios

Morelia, Michoacán; 31 de octubre de 2026.- Entre flores, adornos alusivos al Día de Muertos y espacios limpios y ordenados, el Panteón Municipal de Morelia recibe a cientos de familias que acuden a visitar a sus seres queridos, limpiar y arreglar sus tumbas, así como mantener viva una de las tradiciones más representativas de Michoacán. En este ambiente, las y los visitantes reconocen el trabajo del Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar para ofrecer un espacio digno, seguro y en buenas condiciones.

“Me encantó. Está muy bonito, muy limpio, todos los adornos que pusieron alusivos a estas fechas”, comentó Rosa López, cuya opinión coincidió con la de otras familias que reconocieron la decoración del recinto. “Ya había venido antes y siempre está bonito, pero ahora está muy lucido. ¡Felicidades al Ayuntamiento!”, expresó otra ciudadana. Una maestra jubilada aprovechó su visita para reconocer al alcalde por su labor al frente del municipio: “Me doy cuenta de todo su trabajo. Lo felicito, presidente Alfonso Martínez”.

La limpieza, el orden y los servicios disponibles también fueron aspectos destacados por quienes acudieron a preparar las tumbas de sus familiares. “Está muy limpio, muy ordenado, conservando la tradición que es michoacana. Se ve que están prestos para ayudarnos a venerar a nuestros antepasados y a nuestros seres queridos”, compartió el señor José, mientras que Joaquín, vecino de Morelia, señaló que, aunque cada año disfruta de esta tradición, en esta ocasión los arreglos le parecieron especialmente bonitos: “Ahora sí se mandaron el más bonito. Es bonita la tradición y me gusta mucho venir al panteón en este tiempo”.

A estas labores se suma la coordinación de distintas dependencias municipales para garantizar la seguridad y la atención de las personas que acuden a los diferentes panteones de la ciudad. El operativo contempla acciones de vigilancia, supervisión y personal preparado y disponible para orientar y atender a la ciudadanía durante estas jornadas de alta afluencia. “Creo que ahora hay mucha vigilancia y está muy limpio”, destacaron varios visitantes, y la señora Marcela destacó el ambiente que generan los adornos: “Están bellos; se ve un panteón bonito, alegre”.

De esta manera, el Gobierno de Morelia acompaña a las familias en una de las tradiciones más significativas de estas fechas, con espacios cuidados, servicios disponibles y personal listo para brindar atención, para que recordar y honrar a quienes ya no están sea también una experiencia de encuentro, respeto y conservación de las costumbres.