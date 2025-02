En conmemoración del 108 Aniversario de la Constitución de 1917, Claudia Sheinbaum destaca a México como país libre

Querétaro, Querétaro, a 5 de febrero de 2025.- Durante la Conmemoración del 108 Aniversario de la Constitución de 1917, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, destacó que México es un país libre, soberano e independiente, que busca la cooperación sin subordinación ni sometimiento.

“México es un país libre, soberano, independiente, no somos colonia de nadie, ni protectorado de nadie. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria, cooperación, sí, subordinación, no. Colaboración, sí, sometimiento, no”.

Tomando como escenario el Teatro de la República el cual fue sede de la firma y promulgación de la Constitución de 1917, aseguró que no se permitirá el injerencismo ni intervencionismo ni tampoco de racismos ni clasismos.

“Sí a la defensa de nuestra Constitución, sí a la defensa de nuestras libertades, sí a la defensa de la democracia, sí a la defensa de la patria”.

Instó a rescatar las lecciones de la historia y potenciar lo mejor del pueblo para seguir caminando erguidos con la patria. En este tenor rememoró los alcances de las principales Constituciones de México y sus antecedentes.

Señaló que, en esta fecha representativa envió al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: la primera considera la no reelección a ningún puesto de elección popular: “Sufragio efectivo, no reelección” y la segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro en un puesto de elección popular. Explicó que con esto se busca eliminar el nepotismo.

Destacó que México es un país libre, soberano e independiente. Que no es colonia ni protectorado de nadie. En este sentido apuntó que su gobierno se encuentra abierto a la cooperación, pero no a la subordinación; también a la colaboración, pero no al sometimiento, ni al injerencismo, intervencionismo, racismo o clasismo.

En este 108 Aniversario de la Carta Magna dejó en claro que cualquier intención de afectar el derecho de ser un pueblo libre, un país independiente, una tierra soberana, se topará con un pueblo valiente que sabe luchar para defender sus derechos y a su patria.

“Somos una nación libre, independiente y soberana. México tiene un pueblo valeroso que sabe estar siempre a la altura de los retos que nos ha impuesto la historia y el porvenir. México es una gran nación. México y su pueblo siempre estarán listos para defender a la patria. ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Que viva la soberanía! ¡Que viva la constitución! ¡Que viva México libre y soberano! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, expuso que enarbolando las disposiciones del artículo 135 del texto fundamental se ha ido profundizando en la Constitución sobre un Estado de Derecho social, incluyente e igualitario.

Dijo, se han concretado 38 reformas constitucionales para reafirmar a la nación como una República democrática, participativa, incluyente y con compromiso con la igualdad sustantiva, la seguridad pública y el desarrollo y equilibrio regional y ambiental.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, detalló que al formar parte de la Cámara Alta se han hecho 14 reformas constitucionales, una docena de leyes secundarias y se trabaja en más de medio centenar de reformas a leyes secundarias para el futuro.

“Con base en lo que establece el artículo 39 de la Constitución, que afirma que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, resaltó los alcances de la reforma al Poder Judicial, que contemplan la elección de las juezas, jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio”.

En su intervención, el gobernador, Mauricio Kuri González, refirió que la celebración de un año más del documento fundacional de la República se hace en medio de un momento crítico para el país, en donde por primera vez en décadas, se enfrentan desafíos de la mayor magnitud: en la soberanía, la forma de generar riqueza y el derecho de toda mexicana y mexicano en recibir respeto y dignidad.

“La Constitución de 1917 nos define como una nación soberana. Es decir, somos un Estado libre, que define su propio destino y que no ha estado, no está, ni estará dispuesto nunca a someterse a los designios de otro. (…) Nuestra soberanía, nos recuerda la propia Constitución, no depende de nadie más que del pueblo mexicano. Del pueblo emana y al pueblo sirve. Y eso no va a cambiar. Y No vamos a permitir que cambie”.

Flanqueado por representantes de los poderes de la Unión, así como de Gobernadoras y Gobernadores, señaló que, la democracia es el método por el cual se integran legítimamente los poderes de la República: mediante elecciones libres, ciertas y justas. Al respecto, externó su convicción de que, juntos, se debe fortalecer a la democracia mexicana, a las instituciones y al Estado de Derecho.

“En estos tiempos desafiantes debe imperar la sensatez y patriotismo. Instó a recordar que los momentos más dramáticos de la historia se han dado por la división de las y los mexicanos. Ahí se perdió medio territorio y peor, añadió, se perdió la dignidad y soberanía”.

Llamó a dejar atrás los vientos de confrontación que tanto debilitan, y a mantenerse unidos para que se privilegie la inteligencia, el consenso y la concordia. Ponderó que la unidad demanda congruencia y coherencia, y que no se puede estar unidos hacia afuera, pero divididos hacia adentro. La unidad nacional, afirmó, reside en la riqueza de su pluralidad.