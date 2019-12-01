En compañía de su familia, Bedolla despide al ingeniero Cárdenas y reconoce su papel en el México moderno

Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, asistió a la ceremonia de despedida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, realizada en el Panteón Francés de la Ciudad de México, para rendir un sentido homenaje a quien fue un referente insustituible de la vida democrática de México.

Durante la guardia de honor junto a su familia, en un acto de profundo reconocimiento a su trayectoria, destacó el papel fundamental que el ingeniero Cárdenas desempeñó como precursor de la transición democrática, impulsor de un movimiento pacífico en 1988 que abrió caminos de esperanza para millones de mexicanos, fundador del PRD y primer jefe de Gobierno electo de la capital del país, siempre guiado por principios firmes, honestidad y un compromiso inquebrantable con la soberanía y las causas sociales.

El mandatario michoacano expresó sus más sinceras condolencias a los hijos del ingeniero, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila y a toda su familia, acompañándolos en este momento y reafirmando el legado de dignidad y congruencia del también ex gobernador de Michoacán, dejando claro que permanecerá vivo en la memoria de México.