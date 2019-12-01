En Comisiones Unidas, legisladores sostienen reuniones con CFE, CEAGC y Catastro

En Comisiones Unidas, legisladores sostienen reuniones con CFE, CEAGC y Catastro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 19:27:57
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Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- La comisión de Programación, Presupuesto, y Cuenta Pública, junto con la Hacienda y Deuda Pública sostuvo reuniones con la Comisión Federal de Electricidad; con la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, así como con el Instituto Registral y Catastral del Estado, como parte de la ruta que seguirán para la definición de las leyes de ingresos y egresos de los municipios.

Con la presencia de los presidentes de ambas comisiones, Giulianna Bugarini Torres y Alfredo Anaya Orozco, se estableció la importancia de conocer los contextos que actualmente se viven en los municipios con miras a la definición de los proyectos que serán dictaminados en próximas fechas, como lo establece la ley.

En la reunión en la que estuvieron también presentes las y los legisladores Sandra Arreola Ruíz, Melva Edeyanira Albavera Padilla, Baltazar Gaona García y Marco Polo Aguirre Chávez, se refrendó el compromiso del Congreso del Estado de continuar trabajando por el bienestar de las y los michoacanos.

Con miras a construir las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos municipales para el ejercicio fiscal 2027, las y los integrantes de ambas comisiones escucharon a los representantes de la Comisión Federal de Electricidad; la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, así como del Instituto Registral y Catastral del Estado, como parte del estudio de los mismos.

Ante la ruta crítica definida por ambas comisiones, manifestaron la importancia de continuar con la realización de mesas de trabajo con diversas instancias técnicas y de servicios, con la finalidad de analizar los cobros, derechos y las tarifas que actualmente se tienen en los diversos municipios. 

De tal manera que dichos datos les permita hacer de mejor manera el trabajo de análisis sobre la viabilidad así como la legalidad de las cuotas y tarifas que los ayuntamientos de Michoacán proponen en sus respectivas leyes de ingresos, a fin de evitar los cobros que pudieran estar fuera de la ley.

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