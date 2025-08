En Buenavista las decisiones las toman miembros de grupos delictivos: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 1 de agosto del 2025.- En Buenavista, Michoacán no gobiernan las autoridades municipales, los que deciden el rumbo de la demarcación son los grupos delictivos, aseguró Memo Valencia Reyes, diputado local del Partido Revolucionario Institucional.

"Buenavista es un narco municipio, es un municipio que quienes toman las decisiones son los miembros del crimen organizado y no los ciudadanos a través de sus representantes municipales... es desafortunado lo que pasa y hoy en día Buenavista es una muestra clara del grado de descomposición que está viviendo el municipio", comentó el legislador en entrevista.

El también líder del tricolor, denunció que en la administración local de Buenavista existen diversas irregularidades que son permitidas por la presidenta municipal, Irma Moreno Mendoza.

Ante las versiones de la ausencia por varios meses de uno de los miembros del cabildo, dijo desconocer si es real, pero reconoció que no sería la primera ocasión que alguna de las autoridades locales de Buenavista tenga que abandonar la región por inseguridad.

Lamentó que la población de ese municipio este resignada a vivir bajo la violencia constante originada por los grupos criminales.

"Los llamados de auxilio de Lupe Mora no distan mucho de los de su hermano Hipólito que en paz descanse, que alzaba y alzaba la voz y nadie escuchaba y nuestras autoridades no asumen una responsabilidad, nuestras autoridades no se ponen a la altura de combatir directamente a la delincuencia está dejando que los grupos delictivos se enfrenten entre ellos y todos los días viven una guerra en la que los ciudadanos salen perdiendo", apuntó.