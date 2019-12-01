En Apatzingán, Michoacán participa la FGE en Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad para fortalecer la estrategia de seguridad

En Apatzingán, Michoacán participa la FGE en Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad para fortalecer la estrategia de seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 15:52:01
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Apatzingán, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- Con la finalidad de revisaron diversos temas relacionados con la incidencia delictiva y las acciones coordinadas para preservar la paz en la región, y como parte de las acciones estratégicas para fortalecer la seguridad y consolidar los trabajos de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad en la región de Tierra Caliente, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), participó en una sesión de trabajo.

Sobre el particular se informó que en dicho encuentro participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, encabezados por la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Lizet Arreola Pichardo. Por parte de la Fiscalía General del Estado asistió el Fiscal Regional de Apatzingán, Xicoténcatl Soria Macedo, quien, junto con representantes de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, dio seguimiento a los acuerdos encaminados a fortalecer la estrategia de seguridad.

Durante la sesión, autoridades de los tres órdenes de gobierno analizaron los índices delictivos de la región y acordaron reforzar las estrategias de prevención, vigilancia y disuasión del delito mediante recorridos coordinados, el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia y el uso de herramientas tecnológicas, con el propósito de mantener condiciones de paz y seguridad para las y los habitantes de la región.

En la reunión también participaron representantes de la Secretaría Técnica de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, la 43 Zona Militar, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Civil, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Gobierno del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia.

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