En Apatzingán, cada mujer es una heroína que transforma su comunidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 13:33:46

Apatzingán, Michoacán, 09 de marzo de 2026.- No todas las heroínas aparecen en las redes sociales.

Muchas están aquí, en Apatzingán.

Son mujeres que trabajan todos los días por sus familias, que enfrentan retos, que defienden sus sueños y que, aun cuando la sociedad todavía arrastra pensamientos machistas, siguen abriendo camino para las nuevas generaciones.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal reunió a mujeres del municipio en un encuentro que buscó algo más que una conmemoración: reconocer su fuerza, su lucha cotidiana y la hermandad que existe entre ellas.

Durante el evento, la presidenta municipal Fanny Arreola destacó que cada una de las asistentes representa una historia de valentía.

Recordó que todavía existen desigualdades que obligan a muchas mujeres a luchar todos los días por oportunidades que deberían ser iguales para todos. Por ello, subrayó la importancia de mantener viva la lucha por la igualdad y de fortalecer la sororidad entre mujeres.

Porque cuando una mujer se levanta, inspira a otras. Y cuando muchas mujeres caminan juntas, cambian una comunidad.

La presidenta agradeció a las asistentes por aceptar la invitación y reconoció que, más allá de los reflectores, existen miles de mujeres que libran batallas silenciosas todos los días.

A todas ellas dedicó un mensaje de fortaleza y esperanza: seguir adelante defendiendo lo que aman y recordando siempre que el amor más importante es el amor propio.

En Apatzingán, el 8 de marzo no solo se conmemora. Se reconoce la fuerza de las mujeres que todos los días construyen comunidad.