En 5 años se han destinado 889 mdp para modernización del campo michoacano: Conagua

En 5 años se han destinado 889 mdp para modernización del campo michoacano: Conagua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 12:09:07
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Morelia, Michoacán 22 de octubre de 2026.- Durante el periodo de 2022 a 2026, el Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán, ha tecnificado ocho mil 166 hectáreas de campo en la entidad, en beneficio directo de tres mil 448 usuarios de riego que cuentan con plantíos, informó Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la dependencia en el estado.

Expuso que el avance en el campo michoacano se ha logrado gracias a la implementación de dos programas estratégicos: el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola y el Programa de Tecnificación del Riego, mediante los cuales se ha destinado una inversión total de 889.55 millones de pesos.

De estos, 403.72 millones de pesos se han destinado al Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, mientras que los 485.83 millones que restan se invirtieron en el Programa de Tecnificación del Riego.

Entre las obras más representativas se encuentran la rehabilitación y tecnificación de distritos de riego en diferentes regiones de la entidad, como en la zona de riego de la toma baja de la presa del Bosque Colorines, así como el distrito de riego 020 Morelia-Queréndaro.

En este sentido, Roberto Arias adelantó que el apoyo al campo michoacano seguirá durante este gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, pues dijo, existe un compromiso real con los productores agrícolas de la entidad.

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