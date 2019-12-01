Asaltan a cuentahabiente en Zamora, Michoacán 

Asaltan a cuentahabiente en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 13:14:14
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Zamora, Michoacán, a 22 de octubre 2026.- Movilización policíaca y socorristas se registró la mañana de este jueves luego de que sujetos encapuchados y armados presuntamente asaltaran a una mujer dentro del Banco BBVA.

Fue minutos antes de las 11 horas cuando operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre un asalto en el citado banco ubicado en la Avenida Virrey de Mendoza esquina con Alonso Martínez, en la colonia Jardinadas.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil se movilizaron al lugar donde se entrevistaron con personal de la institución bancaria para conocer datos del atraco, desconociendose el monto robado ya que las autoridades guardaron total hermetismo.

Los uniformados implementaron patrullajes en la zona en busca de los presuntos asaltantes, pero estos lograron escapar.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron para auxiliar algunas personas que sufrieron crisis nerviosa.

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