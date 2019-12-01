En 45 días concluirá el puente elevado “Paso La Hielera” de Uruapan: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 11:37:43

Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- En 45 días se concluirá por completo el puente elevado “Paso La Hielera” de Uruapan, el cual presenta un 95 por ciento de avance, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras la apertura realizada ayer de los cuatro carriles superiores por donde transitan alrededor de 27 mil vehículos al día.

El mandatario subrayó que el proyecto atiende a una petición expresada por los sectores empresarial y productivo de Uruapan desde el arranque de su gestión.

Detalló que en esta obra se realiza una inversión de 381 millones de pesos bajo el esquema multianual, lo que significa que se continuará dando mantenimiento constante hasta la conclusión de la administración estatal.

Ramírez Bedolla explicó que con este puente se beneficia de manera directa a un total de 110 mil 900 personas de la ciudad, quienes transitarán con mayor prontitud, al desarrollarse el ordenamiento vial.

Mientras que el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, manifestó que continúan efectuándose los trabajos del parque lineal ubicado en el bajopuente, que contempla 2 mil 627 metros cuadrados de construcción y contará con jardineras, skatepark, gimnasio al aire libre y bancas.

Refirió que esta obra cuenta con ocho carriles de 3.5 metros de ancho, de los cuales, cuatro son superiores y cuatro más laterales, con lo que se agilizará el tránsito en esta zona de Uruapan.