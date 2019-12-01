En 2027 y 2028: Michoacán tendrá nuevos hospitales del IMSS, afirma gobernador

En 2027 y 2028: Michoacán tendrá nuevos hospitales del IMSS, afirma gobernador
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 19:39:41
Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2025.- En los años 2027 y 2028, Michoacán tendrá nuevos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno en Zitácuaro y otro en Morelia, en el fraccionamiento Villas del Pedregal, así lo afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; apuntó que en los primeros tres meses del próximo año comienza la construcción de ambos hospitales.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que según lo proyectado en el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, el hospital de Zitácuaro podría estar listo en el 2027 y en Morelia en el año 2028. “Son hospitales muy grandes, no es un tema de arrancar, se requiere un proyecto ejecutivo y una serie de temas que ya van avanzados”, dijo.

Puntualizó que ambos proyectos hospitalarios se aceleraron con el plan Michoacán, la construcción del hospital de Zitácuaro está planificada a un año y el de Morelia a dos, debido a su magnitud, pues será más grande que el de Morelia que está ubicado en la localidad de La Goleta.

Ramírez Bedolla enfatizó que el IMSS ya tiene los recursos etiquetados a través del Fondo Solidario, de manera que no hay necesidad de que los proyectos fueran incluidos en el Proyecto de Egresos de la Federación.

