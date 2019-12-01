En 2026 Michoacán no contará con nuevos impuestos: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 11:11:34
Morelia, Michoacán, 5 de enero de 2026.- El ejercicio fiscal 2026 no tiene incluidos nuevos impuestos ni modificaciones en las tasas de los que ya existen, lo que contribuye a cuidar el bolsillo de las familias michoacanas y a mejorar su calidad de vida, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

En conferencia de prensa, señaló que, en comparación con otros estados del país, como Chihuahua, Baja California, Colima y Yucatán, donde aumentaron el impuesto sobre la nómina, uno de los más importantes porque representa el 92 por ciento de los recaudos estatales, el Gobierno de Michoacán determinó mantener los ya existentes.

El mandatario expuso que, por el contrario, se implementan otras medidas para incrementar la recaudación estatal, como la regularización de adeudos de entidades públicas, digitalización de los servicios, recuperación de adeudos de contribuyentes omisos y el fortalecimiento del programa de vigilancia profunda.  

Ramírez Bedolla informó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno estatal proyecta recaudar 10 mil 300 millones de pesos, recursos que a su vez son invertidos en obras públicas y de infraestructura, servicios públicos y acciones de bienestar social.

Por su parte, el director general del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), Salvador Juárez Álvarez, informó que para este año se proyecta tener un aumento del 20 por ciento en la recaudación de derechos y del 28 por ciento en impuestos, para llegar a los 10 mil 300 millones de pesos.

Noventa Grados
