En 2026 inicia construcción del hospital de especialidades en Zitácuaro: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 20:00:30

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2025.- A principios del próximo año iniciará la construcción del nuevo hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zitácuaro, infraestructura que forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En reunión de seguimiento a esta estrategia integral, el mandatario y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, revisaron las 40 acciones que ejecutará el Instituto en Michoacán y adelantaron que el hospital de Zitácuaro de 72 camas y especialidades tendrá una inversión de mil 500 millones de pesos.

Compartieron que esta infraestructura es estratégica por su ubicación geográfica ya que podrá recibir a derechohabientes de 18 municipios de la región, evitando así su desplazamiento a otros nosocomios de Michoacán o de estados vecinos.

Además de que se adelantó trabajo coordinado para la conversión de siete hospitales rurales en hospitales de zona o subzona, la rehabilitación del hospital general de Lázaro Cárdenas, cinco nuevas unidades de medicina familiar, 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS en Michoacán, entre otras acciones del Plan Michoacán.

A la reunión asistieron el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; el secretario de Salud, Elías Ibarra; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el delegado estatal del IMSS, Miguel Ángel Van Dick Puga y el equipo administrativo del IMSS federal.