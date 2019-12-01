En 2025, más de 159 mil personas salieron del rezago educativo en Michoacán: Iemsysem

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre del 2025.- Con avances históricos en infraestructura, cobertura y certeza académica, Michoacán concluye el 2025 con resultados sólidos en materia educativa, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se informó que Michoacán redujo el rezago educativo en más de 159 mil personas, posicionándose como el estado con mayor disminución de este indicador a nivel nacional. La entidad pasó del 28.9 al 25.7 por ciento, lo que representa una reducción histórica de 3.2 puntos porcentuales.

Asimismo, se destacó la consolidación del tercer ciclo escolar completo en educación básica, logro respaldado por una inversión superior a los 2 mil millones de pesos entre el Estado y la Federación. Estos recursos permitieron la ejecución de más de 4 mil obras de infraestructura educativa en todos los niveles académicos de la entidad.

La titular de Iemsysem subrayó que en el ciclo escolar 2024-2025 se alcanzó una matrícula histórica de más de 311 mil estudiantes en educación media superior y superior, además del ordenamiento y regularización de 42 planteles del Colegio de Bachilleres, Telebachillerato Michoacán y Telebachillerato Comunitario, acciones que fortalecen la calidad y certeza académica.

Finalmente, resaltó el ingreso ordenado y sin corrupción a las Escuelas Normales Oficiales por cuarto año consecutivo, con 2 mil 686 aspirantes evaluados y mil 080 seleccionados por mérito, así como la entrega de títulos profesionales a 905 egresados de la Escuela Normal Indígena de Michoacán y la reapertura, tras 10 años, del Concurso de Oposición Abierto para asignar 83 plazas federales en la Universidad Pedagógica Nacional.