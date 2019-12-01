Nuevo ataque contra embarcaciones en el Pacífico oriental, deja dos personas sin vida

Washington, Estados Unidos, a 29 de diciembre de 2025.- El Comando Sur de Estados Unidos informó este lunes sobre una nueva operación letal contra una embarcación que navegaba en aguas internacionales del Pacífico oriental. El ataque dejó como saldo dos personas muertas, a quienes las autoridades estadounidenses identificaron como narcoterroristas vinculados a organizaciones calificadas como terroristas.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mando militar precisó que la acción tuvo lugar el 29 de diciembre por instrucción del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y fue llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

Según el comunicado oficial, se trató de un ataque cinético dirigido contra un buque presuntamente utilizado por Organizaciones Terroristas Designadas. La embarcación se desplazaba por rutas frecuentemente empleadas para el tráfico de drogas y participaba de manera activa en actividades ilícitas. Previo a la intervención, inteligencia estadounidense corroboró la naturaleza del objetivo.

El Comando Sur señaló que durante la operación murieron dos individuos y aclaró que no hubo bajas entre el personal militar de Estados Unidos.

Con este bombardeo, suman 30 las acciones conocidas contra embarcaciones desde el inicio de la campaña estadounidense a principios de septiembre, con un saldo de al menos 107 personas fallecidas, de acuerdo con datos difundidos por la Casa Blanca.