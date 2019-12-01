Detienen a sujetos que repartían juguetes a niños en nombre de grupo criminal, en Guadalupe, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 14:50:23

Guadalupe, Nuevo León, a 29 de diciembre 2025.- Personal de seguridad del estado de Nuevo León capturó a cuatro hombres que repartían juguetes bélicos con las siglas de un grupo delincuencial que opera en el norte del país, a menores de edad, en las calles del municipio de Guadalupe.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del municipio, las detenciones se llevaron a cabo en la colonia Escamilla, en donde los agentes encontraron un vehículo que era buscado por su presunta participación en un par de ejecuciones.

Al encontrar la unidad, los uniformados notaron la presencia de cuatro hombres que entregaban juguetes con las siglas CDN, presuntamente en referencia al Cártel del Noroeste.

Por su parte, al ver a los elementos de seguridad, los sospechosos intentaron huir, pero fueron detenidos.

A los señalados se les decomisó un total de 144 dosis de hierba verde y seca con las características de mariguana, un arma de fuego calibre 223, un arma de fuego calibre 9 milímetros, 120 cartuchos calibre 223, 17 cartuchos 9 mm y ocho cajas de juguetes cada uno en su empaque y con la leyenda CDN.

Los hombres fueron identificados como:

Lander Alejandro, de 18 años, alias “Tocino“, originario de Baja California

Erick “Flaco“, de 27 años, originario de Veracruz

Bryan “Lucifer“, de 25 años, también de Veracruz

Francisco Israel “Cañangas o Isra“, de 31 años, originario de Monterrey.

Cabe señalar que todos son investigados por su presunta participación en dos ejecuciones y otro hecho violento en donde se registraron disparos, sin reporte de víctimas, ocurridos en diciembre.