Choque de moto y taxi en Zamora, Michoacán, deja una herida 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 19:41:13
Zamora, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- El choque entre una motocicleta y una unidad de alquiler dejo como saldo una mujer lesionada y algunos daños materiales en el municipio de Zamora.

Lo anterior fue minutos después de las 15:00 horas de este lunes en la Avenida Juárez esquina con Pino Suárez, de la zona Centro.

Al lugar llegaron paramédicos de Rescate, quienes auxiliaron a la joven Alejandra C., O., de 28 años de edad, vecina del municipio de Jacona, quien no fue hospitalizada.

Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la moto de la marca Italika RC200, color negro, con placa 88PTA3 de Michoacán y auto Chevrolet Aveo del Sitio de la Central Camionera, con placas A-812-LCH del Servicio público, para que ambos conductores lleguen a un acuerdo por los daños materiales.

Noventa Grados
