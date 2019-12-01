Anuncia Sheinbaum que el Gobierno Federal dará apoyo económico a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca, a 29 de diciembre de 2025.- Durante la visita a distintos hospitales donde reciben atención las personas lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal entregará un apoyo inicial de 30 mil pesos a cada persona herida y a los familiares de quienes perdieron la vida, con la finalidad de cubrir gastos urgentes, servicios funerarios y otras necesidades inmediatas.

Al llegar al Hospital General de Zona No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mandataria fue entrevista, e indicó que una vez que la Fiscalía General de la República concluya las investigaciones y determine las causas del siniestro, se analizará la entrega de un segundo apoyo económico acorde con cada caso.

Sheinbaum aclaró que no acudió al sitio del accidente, debido a que se encuentra bajo resguardo pericial, por lo que decidió priorizar la atención directa a las víctimas. En ese contexto, realizó recorridos por hospitales del Issste en Tehuantepec, así como por unidades del IMSS y del programa IMSS Bienestar en Salina Cruz.

La mandataria mexicana expresó su pesar por el fallecimiento de 13 personas a causa del accidente, ocurrido cuando el tren se precipitó a un barranco. Detalló que varias personas resultaron lesionadas, algunas con heridas de gravedad, por lo que fue necesario trasladar a ciertos pacientes a la ciudad de Oaxaca, sin descartar su envío a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada.

Respecto a las inconformidades manifestadas por algunos familiares sobre una posible atención médica deficiente, aseguró que todas las personas están recibiendo los cuidados necesarios y que no se ha requerido que los familiares cubran gastos por medicamentos.

Finalmente, señaló que personal de la Comisión Nacional de Víctimas, Servidores de la Nación y del Gobierno de Oaxaca, permanece brindando apoyo y acompañamiento a las familias afectadas.