Michoacán recibió 11 mdp en derrama económica por producciones fílmicas en 2025: Sectur

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) destacó que desde la creación de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich) en octubre del año pasado, un total de 19 producciones eligieron la entidad como escenario, generando 3 mil 812 noches de hotel y una derrama económica de 11 millones de pesos, monto que llegó directo a hoteles, transportistas, cocineras tradicionales, artesanos, extras y servicios locales.

El titular de Sectur, Roberto Monroy García, enfatizó que producciones como la telenovela “Amanecer” de Televisa-Univisión dejó por sí sola 5 millones de pesos de derrama económica, y proyectó a Michoacán ante más de 5 millones de espectadores en cada uno de sus 80 capítulos que fueron vistos en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

También se realizaron documentales, publicidad y programas internacionales donde destacan Converse, Socios por el Mundo, Me voy a comer el mundo, The Beholder, Rise and Fall of the Aztecs, Dödsturisterna, entre otros. Algunas de estas historias ya se han visto públicamente y otras próximamente serán estrenadas en BBC, ARTE, France 2, Canal+, TV5Monde, El Gourmet y otras plataformas que llegan a más de 60 países.

Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, Morelia, Erongarícuaro, Tlalpujahua, Zamora y Uruapan son algunos de los municipios donde estas producciones no solo filmaron, sino que generaron reactivación. Cada rodaje impulsa el empleo, el consumo y la promoción, abriendo una ventana a través de la cual se fortalece el eslogan: “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”.

La visita de Pixar, la consolidación de la zona lacustre como locación para la Noche de Ánimas y el arribo de producciones internacionales en 2025 confirman que Michoacán se ha posicionado en el radar global. “Para 2026 se continuará acompañando y atrayendo proyectos para colocar al estado en la pantalla”, concluyó el secretario de Turismo estatal.