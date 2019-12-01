Hallan restos óseos humanos en Jacona, Michoacán

Hallan restos óseos humanos en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 20:51:19
Jacona, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- En un predio cerril de esta cabecera municipal fueron localizados restos óseos humanos.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que al filo de las 13:20 horas de este lunes uniformados de la Policía Municipal y Guardia Civil se encontraban en recorridos de vigilancia dentro del Operativo Plan Michoacán por la Paz.

Cuando recibieron un reporte ciudadano sobre restos humanos en la brecha cerril que conduce a la comunidad de Tengüecho. 

Los uniformados se trasladaron al citado lugar confirmando el hallazgo, por lo que acordonaron el sitio y solicitaron la presencia de las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales llegaron al lugar y realizaron las actuaciones correspondientes.

Los restos óseos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes con el fin de que sean identificados y determinar las causas del fallecimiento.

