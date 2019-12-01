Roban piezas de la cultura chichimeca en museo de Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 20:39:36

Zacatecas, Zacatecas, a 29 de diciembre de 2025.- Sujetos desconocidos cometieron un robo en el museo comunitario “El Chepinque”, ubicado en la comunidad de Ojocaliente, a unos 69 kilómetros al sureste de la ciudad de Zacatecas.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que entre los objetos sustraídos se encuentran puntas de flecha prehispánicas y piezas asociadas a la cultura chichimeca.

El recinto, que desde hace años opera dentro de una vivienda adaptada como museo, no contaba con servicio de vigilancia. Para ingresar, los responsables únicamente rompieron un vidrio y forzaron una puerta metálica, lo que facilitó la comisión del delito.

El robo habría ocurrido durante el pasado fin de semana, entre la madrugada del viernes y el transcurso del sábado. Tras el reporte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado se trasladó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y recabar indicios que ayuden a dar con los responsables.

Medios locales destacaron que el museo comunitario “El Chepinque” es uno de los más antiguos de Zacatecas, y que el atraco se registró a pocos meses de que celebrara su 25 aniversario, el pasado 25 de julio.