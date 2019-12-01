Balean a joven en la colonia San Pablo de Jacona, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 21:00:02
Jacona, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- Un joven trabajador del campo sufrió al menos tres lesiones al ser atacado a balazos en la colonia San Pablo, de los presuntos agresores no hay pistas informaron autoridades policiales.

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este lunes cuando en el 911 reportaron una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Privada 16 de Septiembre.

Policías Municipales, Guardias Civiles y Nacionales, se movilizaron al lugar donde en el patio de una vivienda encontraron al joven herido, por lo que solicitaron una ambulancia.

Personal de Protección Civil Municipal llego al lugar y estabilizaron al joven Gonzalo J., E., de 20 años de edad, vecino de la colonia Ejidal de este municipio, mismo que fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja, ya que al momento en este municipio no cuentan con unidad prehospitalaria disponible.

De este hecho tomo conocimiento autoridades de la Fiscalía General del Estado, quienes han comenzado a investigar para dar con los presuntos responsables.

