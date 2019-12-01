En 2025, Bienestar destinó más de 40 mil millones de pesos a programas en Michoacán: Ariadna Montiel

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 12:35:46

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de enero del 2025.- Actualmente más de un millón 300 mil personas reciben un apoyo del Bienestar en Michoacán, lo que representó en 2025 un monto cercano a los 40 mil millones de pesos, informó Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del gobierno de México.

Hoy, por la convicción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se consolida lo alcanzado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de lograr una prosperidad compartida.

Desde Lázaro Cárdenas, la funcionaria federal recalcó que actualmente recursos públicos están en las manos del pueblo, donde siempre tuvieron que estar, enfatizó.

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, titular del IMSS, recalcó que a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se invertirán en el estado más de 12 mil millones de pesos en 41 acciones de salud, como la construcción del Hospital Regional en Villas del Pedregal.

En particular en la ciudad de Lázaro Cárdenas se destinará una inversión de 660 millones de pesos para la ampliación del Hospital General de Zona No. 12, en áreas como hemodiálisis y servicios de quimioterapia.

Además, habrá de construirse una Unidad de Medicina familiar en este municipio, que se sumarán a las tres que ya están instaladas aquí.