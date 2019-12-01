En 2025, Bienestar destinó más de 40 mil millones de pesos a programas en Michoacán: Ariadna Montiel

En 2025, Bienestar destinó más de 40 mil millones de pesos a programas en Michoacán: Ariadna Montiel
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 12:35:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de enero del 2025.- Actualmente más de un millón 300 mil personas reciben un apoyo del Bienestar en Michoacán, lo que representó en 2025 un monto cercano a los 40 mil millones de pesos, informó Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del gobierno de México.

Hoy, por la convicción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se consolida lo alcanzado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de lograr una prosperidad compartida.

Desde Lázaro Cárdenas, la funcionaria federal recalcó que actualmente recursos públicos están en las manos del pueblo, donde siempre tuvieron que estar, enfatizó.

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, titular del IMSS, recalcó que a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se invertirán en el estado más de 12 mil millones de pesos en 41 acciones de salud, como la construcción del Hospital Regional en Villas del Pedregal.

En particular en la ciudad de Lázaro Cárdenas se destinará una inversión de 660 millones de pesos para la ampliación del Hospital General de Zona No. 12, en áreas como hemodiálisis y servicios de quimioterapia.

Además, habrá de construirse una Unidad de Medicina familiar en este municipio, que se sumarán a las tres que ya están instaladas aquí.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asalto armado en taquería de Puebla deja un cliente muerto; delincuentes se fueron impunemente
Vinculan a proceso a presunto feminicida en Madero, Michoacán
Fatal choque en Paseo 5 de Febrero de Querétaro
Choque vehicular en Morelia, Michoacán, deja un herido
Más información de la categoria
Asalto armado en taquería de Puebla deja un cliente muerto; delincuentes se fueron impunemente
Estoy convencida de que estrategia de seguridad dará resultados, afirma Sheinbaum desde Michoacán
En 2025, Bienestar destinó más de 40 mil millones de pesos a programas en Michoacán: Ariadna Montiel
Fatal choque en Paseo 5 de Febrero de Querétaro
Comentarios