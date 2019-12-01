En 15 días comienzan labores de desazolve del río Querétaro: Conagua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 10:59:20
Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre 2025.- En un plazo de 15 días iniciarán los trabajos de desazolve del Río Querétaro, según informó Gregorio Cruz Martínez, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado. La intervención contempla una inversión de 46 millones de pesos y abarcará los municipios de El Marqués, Querétaro y Corregidora.

El objetivo principal es mejorar las condiciones del cauce ante la próxima temporada de lluvias. “Ya es un proyecto probado. Vienen a dar el arranque de obra aquí con el señor gobernador”.

Además del Río Querétaro, se tiene previsto el desazolve de la presa El Diablo, ubicada en El Marqués. En paralelo, se destinarán más de 17 millones de pesos para el distrito de riego, y cinco millones de pesos para la rehabilitación de diversas presas, entre ellas Centenario y San Ildefonso.

Como parte de las acciones para fortalecer el suministro de agua en la zona metropolitana, Conagua también anunció la entrega de 10 pipas a la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Noventa Grados
