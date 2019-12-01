En 12 años Morena ha transformado para siempre la política mexicana: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2026.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que el 12.º aniversario del partido recuerda que este movimiento nació de la organización de millones de mexicanas y mexicanos que decidieron enfrentar democráticamente las políticas de violencia, privilegios y abandono del antiguo régimen.

“Morena no nació en una oficina ni como un acuerdo entre dirigentes. Nació en las plazas, las colonias y las comunidades, donde el pueblo transformó su hartazgo en conciencia y organización. Frente a un gobierno como el de Felipe Calderón, que dejó miedo, desigualdad y una guerra iniciada precisamente en Michoacán, surgió una alternativa pacífica para cambiar el rumbo del país”, señaló.

Jesús Mora sostuvo que la política de seguridad de Calderón convirtió a Michoacán en el punto de partida de una estrategia improvisada que multiplicó la violencia sin atender sus causas. Agregó que, mientras la derecha respondía con fuerza y abandono social, el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador construyó una propuesta basada en derechos, bienestar, honestidad y participación popular.

Durante la conmemoración realizada en el Jardín de La Soterraña, en Morelia, militantes y simpatizantes recordaron el camino recorrido desde la organización ciudadana hasta la llegada de la Cuarta Transformación al Gobierno de México. “Celebrar a Morena no significa solamente recordar nuestro registro como partido; significa recordar por qué surgimos y para quién gobernamos”, expresó.

El dirigente estatal afirmó que la responsabilidad actual es acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum, conservar la unidad y mantener al partido cerca de la gente. “Hace 12 años el pueblo convirtió el hartazgo en esperanza; hoy nos corresponde convertir esa esperanza en más justicia, bienestar y transformación. Morena debe seguir siendo un instrumento del pueblo y nunca un espacio para reproducir los privilegios que combatimos”, concluyó.