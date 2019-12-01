Empresa responsable del carcamo de Paseo 5 de Febrero reembolsará 700 mil pesos 

Empresa responsable del carcamo de Paseo 5 de Febrero reembolsará 700 mil pesos 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 20:46:50
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Querétaro, Querétaro, a 8 de abril de 2026.- El titular de la Contraloría del estado de Querétaro, Óscar García González informó que la empresa encargada de la construcción del cárcamo de rebombeo en Paseo 5 de Febrero ha pagado 700 mil pesos como parte de la reparación de los daños causados por las inundaciones en pasos a desnivel en avenida San Diego.

Explicó que esta sanción económica se derivó de un proceso de auditoría realizado en diferentes etapas del proyecto, tras detectarse deficiencias en la planeación y ejecución de la obra.

“El asunto del cárcamo ya está completamente resuelto, realizaron dos auditorías al cárcamo; una durante la etapa de planeación y ejecución, donde se obtuvo un reintegro de aproximadamente 700 mil pesos; ese dinero ya fue restituido”, dijo

Aclaró que aún se lleva a cabo una segunda auditoría, enfocada en evaluar el funcionamiento del cárcamo, ya que, tras los trabajos de rehabilitación, el sistema aún no ha sido probado.

Advirtió que, si las observaciones no se atienden, podrían aplicarse nuevas sanciones tanto a la empresa como a los servidores públicos involucrados.

“Si las observaciones no se resuelven, por supuesto habrá sanciones. El objetivo de todo el proceso de auditoría es siempre determinar un hallazgo y que el servidor público o la empresa repare o restaure lo que sea necesario”.

Reiteró que el objetivo de estos procesos es garantizar que las obras públicas cumplan con los estándares requeridos y evitar afectaciones a la ciudadanía, como las que se registraron previamente en esta importante vialidad de la capital queretana.

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