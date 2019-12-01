Emma Rivera propone gratuidad en los estacionamientos comerciales; “es un paso firme hacia una economía con justicia social”, remarca

Emma Rivera propone gratuidad en los estacionamientos comerciales; “es un paso firme hacia una economía con justicia social”, remarca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:35:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán a 25 de febrero de 2026.-  La Diputada Local y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, presentó una iniciativa para que los estacionamientos en espacios comerciales sean gratuitos. Señaló que esta propuesta se basa en un modelo de economía con sentido social, donde el bienestar de la mayoría esté por encima del interés individual y donde la actividad económica también tenga un compromiso con la justicia y la equidad.

Emma Rivera explicó que la economía social surge como respuesta a etapas en las que prevalecieron la desigualdad y la concentración de la riqueza. Hoy, dijo, el país vive una nueva etapa donde se busca reducir la pobreza y apoyar a quienes más lo necesitan. Por ello, consideró que las leyes deben avanzar en ese mismo sentido, promoviendo medidas que faciliten la vida de las familias y fortalezcan el desarrollo colectivo.

La legisladora detalló que el estacionamiento debe entenderse como parte del servicio que ofrecen los centros comerciales. Así como nadie pagaría por usar una silla en un restaurante, el acceso al estacionamiento forma parte de la experiencia de compra. Además, afirmó que eliminar este cobro puede atraer más clientes y beneficiar también a los propios comercios.

Finalmente, destacó que esta medida ya se aplica en estados como Veracruz, Morelos, Baja California y San Luis Potosí. Reiteró que la iniciativa no está en contra de la iniciativa privada, sino que busca equilibrio entre el desarrollo empresarial y los derechos sociales. “Atendemos una demanda ciudadana legítima; la gratuidad en estacionamientos es una medida justa que pone en el centro a las personas”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
CNTE reporta quema de autobús prestado para actividad escolar en Aguililla
Balean e incendian vivienda en Uruapan, Michoacán
Hallan hombre sin vida en terreno baldío de Morelia, Michoacán
De 6.9 a 3.42 diarios: Sinaloa registra caída del 50% en homicidios
Más información de la categoria
Colapsan gradas en plena foto escolar en la IBERO CDMX; hay al menos 10 lesionados
Horas de fuego en Tapalpa: así fue el operativo donde cayó “El Mencho”
Posibles sucesores del "Mencho", plenamente identificados: Harfuch
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Comentarios