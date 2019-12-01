Emma Rivera impulsa reforma para proteger la soberanía de Michoacán y evitar dobles lealtades en la gubernatura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 14:54:20

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2026.- La diputada local Emma Rivera Camacho planteó ante el Congreso del Estado una reforma constitucional para fortalecer la soberanía de Michoacán y establecer restricciones al ejercicio de otra nacionalidad por parte de quien ocupe la gubernatura, con el propósito de prevenir conflictos de interés y garantizar una lealtad plena a las instituciones mexicanas.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la propuesta busca impedir que durante el ejercicio del cargo se adquiera o solicite otra nacionalidad, se utilice documentación oficial extranjera, se ejerzan derechos políticos en otro país o se invoque protección diplomática de gobiernos extranjeros.

Rivera Camacho sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de armonizar la legislación estatal con las disposiciones constitucionales impulsadas a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que quienes asumen las más altas responsabilidades públicas deben mantener un compromiso inequívoco con la Constitución, la independencia nacional y los intereses del pueblo.

Finalmente, afirmó que la soberanía constituye un principio fundamental para el ejercicio del poder público y recordó que toda autoridad recibe su mandato de la ciudadanía.

“Gobernar es un mandato que otorga el pueblo, y al pueblo de Michoacán solo se le sirve con entera pertenencia, absoluta dignidad patria y un compromiso indivisible con las instituciones de la nación”, expresó.