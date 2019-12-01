Emma Rivera convoca a participar en Asambleas Informativas para construir una agenda legislativa desde el pueblo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 11:44:05

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- La diputada local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Emma Rivera Camacho, destacó que el trabajo legislativo debe ir de la mano con la cercanía a la ciudadanía, por lo que continúa realizando recorridos por su distrito y diversas regiones de Michoacán para llevar a cabo Asambleas Informativas abiertas a toda la población.

Rivera Camacho subrayó que esta actividad es permanente y tiene como objetivo informar de manera puntual sobre las acciones y reformas aprobadas en el Congreso del Estado.

“La gente debe conocer lo que hacemos las y los diputados, rendir cuentas y escuchar sus propuestas, porque la mejor agenda legislativa surge del contacto directo con la sociedad”, expresó.

Como ejemplo, recordó que una de las reformas más relevantes del periodo anterior fue la aprobación de la reforma a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que reconoce su autonomía desde la Constitución y posteriormente mediante su Ley Orgánica.

“Esto fortalece a nuestra máxima casa de estudios, mejora la calidad educativa y genera más oportunidades para las y los jóvenes michoacanos”, afirmó.

La legisladora señaló que entre los temas más demandados por la población destaca el acceso a servicios de salud de calidad. En este sentido, adelantó que trabaja en coordinación con los distintos niveles de gobierno para impulsar un proyecto que atienda esta necesidad prioritaria.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en la próxima Asamblea Informativa, que se llevará a cabo el sábado 16 de agosto, a las 10:00 horas, en el Salón Onix, ubicado en la calle Guadalupe Victoria, donde se abordarán temas legislativos y se escucharán propuestas ciudadanas.