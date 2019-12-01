Emitirán clausura permanente para el bar Könor del municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Federico de los Cobos y Vega informó que luego del asesinato de una persona en el bar Könor, se emitirá la clausura permanente del establecimiento.

Afirmó, que por el momento el lugar se encuentra asegurado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que hay una investigación en marcha, pero no se podrá reabrir una vez que concluya la misma.

“Por el momento este establecimiento está asegurado por parte de Fiscalía, y en su momento, pues va a ser una clausura permanente, por decirlo y está en proceso de investigación (…); tenía ya dos clausuras, una fue por este por no respetar el giro y el otro fue por vencer la licencia de venta del alcohol”, dijo.

De igual manera, destacó que la aplicación “Cierre. Digital” se mantiene como principal herramienta para verificar los horarios en que los antros, bares y restaurantes concluyen con sus actividades y los operativos de revisión son permanentes para corroborar los cierres en el horario que marca la ley.

Puntualizó que en lo que va de la administración se han hecho 10 mil 35 visitas, se atendieron dos mil 709 denuncias, lo que ha generado la aplicación de 84 procesos administrativos y 71 clausuras.