Emiten convocatoria para ocupar tres cargos de Perito en Antropología de la FGE de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emiten una convocatoria dirigida a personas profesionistas con grado de Licenciatura o Posgrado en Antropología Física y Antropología Social, interesadas en participar en el concurso de oposición abierto para ocupar tres cargos de Perito en Antropología en esta institución.

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó que esta convocatoria se emite en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado de Michoacán y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer las capacidades técnicas y científicas de la FGE, con personal especializado que contribuya a la procuración de justicia y la atención a las víctimas.

Las plazas disponibles se distribuyen de la siguiente manera: Perito en Antropología Física, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales; Perito en Antropología Física, adscrito a la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares; y Perito en Antropología Social, adscrito a la Unidad de Análisis de Contexto de la misma Fiscalía Especializada.

Indicó que las personas aspirantes deberán contar con ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos; título y cédula profesional en Antropología Física o Antropología Social, de acuerdo con el perfil del cargo al que se postulen; así como cursar y aprobar la Formación Inicial de Perito con un promedio mínimo de 7.0. Asimismo, deberán aprobar las evaluaciones de Control de Confianza o contar con evaluaciones vigentes.

Las personas interesadas deberán presentar una solicitud y carta de exposición de motivos dirigida al Fiscal General del Estado, debidamente firmadas, siendo requisito que la carta tenga una extensión de entre dos y tres cuartillas, además de la documentación establecida en la convocatoria.

La documentación deberá enviarse de manera completa y en formato PDF a través del apartado “Concurso para Perito en Antropología”, disponible a partir de su publicación y hasta el 09 de febrero del año en curso, en el sitio institucional:

https://www.fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas

Finalmente, se informó que todas las evaluaciones se llevarán a cabo en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado, ubicado en Periférico Paseo de la República número 5000, esquina con Declaración de Independencia, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, Morelia, Michoacán, teléfono (443) 3-53-27-84.