Emite CEN Convocatoria para elección de dirigencia del PRI Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 17:30:55

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- Con la finalidad de normar el proceso interno para la elección ordinaria de las personas titulares de la presidencia y la secretaría general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Michoacán, para el periodo estatutario 2026-2030, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en estrados digitales la Convocatoria para el Proceso Interno Ordinario.

En ella se establece que el método estatutario que rige el proceso es la Elección Directa por la base Militante.

El proceso interno se regirá por un calendario de actividades, con lo cual, se deberá expedir el Manual de Organización a más tardar el próximo 14 de febrero; y la Jornada de Registro de las fórmulas de aspirantes se desarrollará el 22 de febrero.

Asimismo, el periodo de garantía de audiencia sobre el registro de candidaturas se llevará a cabo los días 22 y 23 de febrero.

En ese sentido, la expedición de dictámenes deberá efectuarse a más tardar el 23 de febrero; día en que se abre el periodo de proselitismo interno, mismo que culminará el 8 de marzo.

Posteriormente, la jornada electiva se realizará el 14 de marzo, fecha en la que se hará el cómputo estatal, declaración de validez de la elección y entrega de constancia de mayoría.

La Convocatoria estipula que la toma de protesta de la dirigencia estatal se hará en la fecha y hora que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.