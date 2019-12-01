Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán emitió medidas cautelares para prevenir posibles afectaciones a los derechos humanos de quienes integran la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en atención a la solicitud expresa de estudiantes que manifestaron su preocupación ante la posibilidad de una nueva suspensión de actividades académicas.

Como antecedente, el pasado 4 de noviembre se registró una suspensión de actividades académicas a raíz del paro anunciado por autoridades universitarias. Esta interrupción constituyó una violación expresa al derecho humano a la educación de las y los estudiantes, al impedir la continuidad de sus actividades escolares.

Ante este escenario, estudiantes presentaron escritos de queja ante este organismo, en los que expresaron su preocupación por las posibles afectaciones a su derecho a la educación y solicitaron medidas cautelares para evitar que una situación similar vuelva a interrumpir sus actividades escolares. A partir de estas peticiones, la Comisión inició las actuaciones correspondientes y determinó emitir las medidas solicitadas.

La CEDH considera que la autonomía universitaria no otorga a las autoridades la facultad de suspender por decisión propia las actividades académicas ni de trasladar a las y los estudiantes las consecuencias de sus conflictos internos. Estas diferencias deben resolverse por las vías institucionales y legales correspondientes, sin comprometer el ejercicio del derecho humano a la educación.

Las medidas cautelares tienen como propósito que las autoridades competentes adopten las acciones necesarias para prevenir nuevas interrupciones de las actividades académicas y evitar posibles afectaciones a los derechos de quienes integran esta casa de estudios.

La Comisión mantendrá el seguimiento correspondiente para verificar la atención de las medidas emitidas y reitera que el diálogo, el respeto a la legalidad y la solución pacífica de las diferencias son fundamentales para preservar las condiciones institucionales que permitan el desarrollo de las actividades universitarias.

Los conflictos internos pueden y deben resolverse por las vías institucionales y legales correspondientes. Lo que no puede estar en riesgo es el derecho de las y los estudiantes a recibir educación.