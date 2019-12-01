Embajador de EEUU destaca avances en seguridad bilateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 08:56:38

Ciudad de México, a 12 de diciembre 2025.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson destacó los avances en materia de seguridad tras participar en la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre ambos países.

A través de redes sociales, el representante estadounidense afirmó: “La justicia prevalecerá si trabajamos juntos como socios soberanos, comprometidos con un objetivo común”.

Hoy tuvimos nuestro Open House, donde abrimos las puertas de la nueva Embajada - un hito en la relación México-Estados Unidos, para recibir a nuestras familias. También reconocimos a nuestros colegas locales, cuya dedicación y compromiso desempeñan un papel fundamental en la diplomacia de los Estados Unidos y en fortalecer los lazos entre nuestras dos naciones. Agradecemos profundamente su servicio.

De igual forma, en su publicación Johnson subrayó que la cooperación bilateral continúa fortaleciéndose y que ambos gobiernos buscan profundizar esta colaboración para enfrentar retos compartidos.