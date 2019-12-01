Ellas están escribiendo un nuevo capítulo en Michoacán; conoce a las ganadoras de la Presea Eréndira 2026

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) dio a conocer a las ganadoras de la Presea Eréndira 2026, reconocimiento estatal al mérito de la equidad de género que distingue a niñas, adolescentes, mujeres y colectivas cuyas acciones contribuyen a la transformación social y a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en el estado.

En la Categoría A, correspondiente a niña o adolescente de entre 6 y 17 años, fue reconocida Jommaly Tessilh Estévez Rico, por su vocación científica y por demostrar que las adolescentes son presente y pueden incidir en su entorno desde el conocimiento.

En la Categoría B, las galardonadas fueron Tania Cruz Arias, por su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y la justicia social en comunidades indígenas, y Jennifer López Chacón, por su labor en el acompañamiento y fortalecimiento de redes de apoyo para niñas y adolescentes en la ciencia.

En la Categoría C, se reconoció a “Las Mirlas, Conjunto de Arpa Grande”, por su labor artística y comunitaria, que a través de la música construye paz y alternativas de vida para niñas en contextos de violencia.

La titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano, destacó que la Presea Eréndira reconoce no solo logros individuales, sino procesos colectivos que inspiran y abren camino a nuevas generaciones. “Cada galardonada confirma que las mujeres somos fuertes y que la transformación se construye desde la comunidad”, enfatizó.

Este reconocimiento honra trayectorias que demuestran que la igualdad se construye desde distintos ámbitos como la ciencia, el arte, la cultura y la organización comunitaria, muchas veces en contextos marcados por la desigualdad, la violencia o la exclusión histórica.