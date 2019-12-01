Electoralia confirma ventaja de Fabiola Alanís; amplía distancia entre las mujeres de Morena

Ciudad de México, a 11 de julio de 2026.- La carrera interna de Morena rumbo a la gubernatura de Michoacán mantiene una constante: Fabiola Alanís sigue encabezando las preferencias entre las mujeres del movimiento.

Así lo revela la más reciente encuesta de Electoralia, en la que la legisladora michoacana alcanza 18 por ciento de la preferencia, mientras que Gladyz Butanda aparece con 5 por ciento, Gabriela Molina con 4 por ciento y Celeste Ascencio con 1 por ciento.

La diferencia representa una ventaja superior a tres veces respecto a su competidora más cercana y fortalece una tendencia que diversas casas encuestadoras han documentado durante las últimas semanas.

Los resultados reflejan el posicionamiento construido por Alanís a partir de una trayectoria vinculada a las causas sociales, la defensa de los derechos de las mujeres y el trabajo territorial que ha desarrollado desde la fundación de Morena en Michoacán.

A ello se suma su identificación con el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y su participación en distintos espacios de responsabilidad pública, donde ha impulsado políticas orientadas al bienestar y la justicia social.

La encuesta también evidencia que, entre las mujeres de Morena, la contienda presenta una clara puntera, lo que fortalece las posibilidades de Fabiola Alanís de llegar a la definición interna con una posición consolidada.

Para diversos observadores políticos, la estabilidad que muestran las mediciones confirma que el liderazgo de Fabiola Alanís ya no responde a un momento coyuntural, sino a una tendencia sostenida que la coloca como uno de los perfiles más competitivos de Morena rumbo a 2027.