Elba Esther Gordillo debe pagar 19 mdp de impuestos, determina la SCJN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 07:58:51

Ciudad de México, a 20 de febrero 2026.- Elba Esther Gordillo Morales, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), deberá pagar un total de 19 millones 269 mil 323 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, y de manera unánime se concedió la razón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que impugnó la admisión a trámite que realizó la entonces presidenta del Máximo Tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, a un amparo directo en revisión promovido por la Gordillo Morales.

El proyecto planteó que no existen temas de constitucionalidad para revisar, en el reclamo presentado por Gordillo Morales en contra de los artículos 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación, y otros de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Por su parte, la dependencia federal reclamó que en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, la ex lideresa tuvo ingresos que no correspondieron a los de sueldos y salarios que reportó, además identificó depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito y de servicios, que no comprobó.

Igualmente, el 22 de enero de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que Gordillo tenía 20 días hábiles para presentar los registros relacionados a los ejercicios 2008 y 2009.

Tras negarle un amparo, la interesada en el caso promovió el recurso de revisión.