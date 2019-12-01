El trabajo por Michoacán no se detiene y su futuro no puede esperar: Baltazar Gaona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 12:40:03

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.– El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, sostuvo una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en la que refrendaron la importancia del diálogo institucional para atender los principales retos que enfrenta Michoacán.

El legislador señaló que los tiempos políticos no deben frenar el trabajo de las instituciones, pues las necesidades de las y los michoacanos exigen responsabilidad, acuerdos y resultados.

“El trabajo por Michoacán no se detiene y su futuro no puede esperar. Por encima de cualquier diferencia o interés político debe estar el bienestar de nuestro estado y de su gente”, expresó Gaona García.

Finalmente, el presidente del Congreso sostuvo que Michoacán necesita unidad, voluntad política y decisiones firmes para avanzar. “Es tiempo de trabajar, de construir acuerdos y demostrar con hechos que Michoacán está por encima de cualquier aspiración personal o de grupo”, puntualizó.