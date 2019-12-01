Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación, Gaby Molina hizo un llamado a fortalecer la responsabilidad colectiva para proteger a niñas, niños y adolescentes, y garantizarles entornos seguros donde sus derechos, integridad y dignidad sean respetados.

En el marco de esta fecha establecida por la ONU, señaló que prevenir las violencias sexuales contra las infancias requiere información, sensibilización y participación de las familias, las escuelas y la sociedad, así como aprender a reconocer señales de alerta, escuchar con atención y actuar oportunamente ante cualquier situación que vulnere sus derechos.

Gaby Molina destacó que romper el silencio es fundamental para evitar que estas violencias se perpetúen, por lo que más de un millón de niñas y niños en Michoacán deben encontrar en las personas adultas confianza, protección y acompañamiento, sin que sus testimonios sean cuestionados, minimizados o revictimizados.

Gaby Molina enfatizó que proteger a las infancias es una responsabilidad permanente y que, frente a cualquier abuso o violencia, se debe garantizar atención especializada, acompañamiento sensible y condiciones para la sanación, porque ninguna niña, niño o adolescente debe crecer con miedo, y su bienestar debe ser una prioridad.