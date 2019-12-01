El senador Agustín Dorantes cuestiona la reforma electoral y advierte sobre la concentración de poder

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:28:47

Querétaro, Qro., 9 de marzo de 2026.- El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri expresó su rechazo a la propuesta de reforma electoral presentada desde el gobierno federal al considerar que no corrige problemas del sistema electoral y podría debilitar los contrapesos democráticos.

Señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) no acompañará la iniciativa, ya que considera que fue planteada desde el poder y no desde un proceso plural entre fuerzas políticas.

Advirtió que una reforma electoral debe surgir del consenso entre partidos, sociedad civil y especialistas para garantizar reglas equitativas de competencia.



Expresó estar a favor de que los legisladores de representación proporcional tengan que someterse al voto ciudadano, lo que implicaría que realicen campaña y obtengan respaldo electoral.

Afirmó que ese modelo permitiría que los legisladores plurinominales pasen por la validación del mandato popular.

Señaló que eliminar espacios de representación proporcional podría afectar la pluralidad en el Congreso y reducir la presencia de partidos minoritarios.

Consideró que la propuesta no enfrenta dos problemas que identificó en los procesos electorales recientes: la sobrerrepresentación legislativa y la posible infiltración del crimen organizado en campañas.

Explicó que actualmente existen distorsiones entre el porcentaje de votos obtenidos por los partidos y el número de legisladores que obtienen.

“Si un partido tuvo cierto porcentaje de votos, debería tener ese mismo porcentaje de legisladores”.

En cuanto al financiamiento ilícito, afirmó que la reforma no incluye sanciones claras para partidos o candidatos vinculados con el crimen organizado.

Indicó que una legislación electoral debería contemplar sanciones penales, cancelación de candidaturas y pérdida de registro de partidos cuando se comprueben vínculos con organizaciones criminales.

Sostuvo que, de aprobarse sin cambios, la reforma podría concentrar el poder político y facilitar que el partido gobernante mantenga una mayoría legislativa amplia, lo que reduciría los contrapesos institucionales.