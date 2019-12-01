El pueblo unido y organizado consolidará la transformación de Michoacán: Morón

El pueblo unido y organizado consolidará la transformación de Michoacán: Morón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 08:54:21
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Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- Liderazgos políticos y sociales de todo el territorio estatal atendieron el llamado a la unidad del senador Raúl Morón Orozco y manifestaron un respaldo absoluto a sus esfuerzos por fortalecer la organización del pueblo bajo los principios de la Cuarta Transformación.

En Morelia, la organización política “Michoacán en Movimiento” celebró un evento multitudinario con el legislador michoacano como invitado especial, donde reconocieron su trayectoria y expresaron su apoyo para consolidar el crecimiento del movimiento transformador en la entidad.

Raúl Morón instó a la reflexión sobre la importancia de estos valores ante los próximos retos del país y el estado, tras destacar el momento histórico que atraviesa México y convocar a un apoyo total hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Michoacán nos necesita a todos y por ello resulta fundamental la construcción de la unidad de su gente en cada comunidad, colonia y municipio para trabajar a favor de este movimiento”, expresó el legislador.

Por su parte, el líder de Michoacán en Movimiento, Manuel López Meléndez, resaltó el liderazgo del senador y le expresó su plena confianza al refrendar la disposición de todo el equipo por avanzar con firmeza a su lado y al de la Presidenta.

“Hoy el paso que damos es de gran relevancia porque ponemos esta fuerte estructura a la orden de un líder congruente, honesto y cercano a la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de que a Michoacán llegue ese bienestar que tanto hemos deseado”, sentenció el dirigente.

En la asamblea informativa se dieron cita liderazgos políticos y sociales de los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Panindícuaro, Chilchota, José Sixtos Verduzco, La Piedad, Puruándiro, Villa Jiménez, Angamacutiro, Venustiano Carranza, Nahuatzen, Paracho, Queréndaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro y Zacapu, entre otros.

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