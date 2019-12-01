El pueblo de la región del lago de Cuitzeo construye el segundo piso de la transformación: Torres Piña

Huandacareo, Michoacán, 05 de noviembre.- El pueblo de México es uno de los más politizados del mundo, porque hoy participa, se informa y tiene conciencia de su papel en la vida pública, afirmó Carlos Torres Piña durante una jornada de trabajo en la región del lago de Cuitzeo, donde encabezó el encuentro La 4T te escucha, realizó visitas casa por casa en Huandacareo y participó en una asamblea seccional en Capacho.

El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía destacó que la participación de las comunidades es fundamental para construir el segundo piso de la transformación en Michoacán. Señaló que la gente ya no quiere ser solamente espectadora de las decisiones públicas, sino participar directamente en la construcción del futuro de sus municipios.

Al encuentro asistieron representantes de Huandacareo, Cuitzeo, Queréndaro, Zinapécuaro y Angamacutiro, así como las exaspirantes Gabriela Molina y Celeste Ascencio, los alcaldes Hermes Pacheco y Alexis Velázquez, y las secretarias y secretarios del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, quienes acompañaron los trabajos de diálogo y organización territorial.

Durante los recorridos y la asamblea en Capacho, Torres Piña subrayó que la transformación se fortalece escuchando las necesidades de las familias y manteniendo una relación cercana con las comunidades. “Tenemos un pueblo consciente, informado y organizado. Esa es nuestra mayor fortaleza y la base para seguir transformando Michoacán”, concluyó.