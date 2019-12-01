El proyecto Batán está alineado con los principios que promueve la COPARMEX en Querétaro: Beatriz Hernández

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 11:13:49

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- La presidenta de la Cámara Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, Beatriz Hernández, exhortó a los diputados locales a considerar la opinión técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el proyecto Batán, y pidió evitar que el tema se convierta en una disputa política.

Durante una declaración pública, Hernández subrayó que Coparmex ha respaldado históricamente iniciativas sustentables y de economía circular, por lo que el proyecto Batán —que busca reutilizar agua tratada para abastecer de agua potable a la zona metropolitana— está alineado con los principios que promueve el organismo empresarial.

“Estamos en pro de una cultura de sostenibilidad, de economía circular, basada en el reciclaje y, en este caso, en la regeneración del agua, que es el principio del proyecto Batán”, afirmó la líder empresarial.

Hernández destacó que la Cámara ha dado seguimiento puntual al desarrollo del proyecto y celebró que Conagua haya otorgado su visto bueno técnico y legal. En ese sentido, señaló que ahora corresponde al Congreso local revisar los aspectos financieros y de viabilidad.

“Ya ha sido revisado por los especialistas de Conagua. Lo que queda es la aprobación en el Congreso local”, puntualizó.

Finalmente, la presidenta de Coparmex se sumó al llamado del gobernador y de otros actores sociales para que el tema no se politice, y pidió confiar en el aval de los expertos.

“Nos unimos a la voz del gobernador y otras voces que piden que no se politice este asunto. Como Congreso local, lo que toca revisar es el tema financiero y la viabilidad en otros aspectos”, concluyó.