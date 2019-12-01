El proyecto Batán, cuenta con aprobación técnica y jurídica de la CONAGUA: Gregorio Cruz Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 11:05:31

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- Gregorio Cruz Martínez, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó que el proyecto Batán cuenta con aprobación técnica y jurídica por parte de la dependencia federal.

Sin embargo, aclaró que su implementación depende exclusivamente de las autoridades estatales y municipales.

“Conagua siempre ha dicho que técnicamente fue aprobado. Ya los temas que tengan que discutir en una mesa de un congreso, en la legislatura, pues ya no depende de nosotros”, expresó Cruz Martínez, quien evitó pronunciarse sobre las controversias legislativas en torno al proyecto.

El delegado destacó que Batán representa una alternativa de futuro para la reutilización del agua, alineada con prácticas internacionales. Afirmó que, eventualmente, el proyecto deberá aplicarse en Querétaro.

“En un futuro va a ser un proyecto que se va a tener que aplicar, sí o sí”, aseguró.

Además del proyecto Batán, Conagua colabora en la revisión de otros planes estatales y municipales, como el saneamiento del río Querétaro y obras de infraestructura hídrica para recuperar volúmenes de agua. Cruz Martínez señaló que seis de los 18 municipios ya trabajan en propuestas para el programa de proyectos 2026, el cual contempla aportaciones compartidas entre los gobiernos locales y la federación.

“Los 18 municipios tienen las puertas abiertas con la Conagua para proyectos 2026. Esta aportación es 50-50”, explicó.

También se analiza la viabilidad de construir nuevas presas o ampliar cuerpos de agua en la entidad, en coordinación con la Dirección General.

“Si es necesario hacer más presas, tenemos que hacerlo de una manera controlada”, puntualizó.

Respecto al desfogue de la presa Zimapán, especialistas han advertido sobre posibles riesgos de arrastre de contaminantes. Conagua informó que realiza estudios constantes para detectar sustancias que pudieran afectar la calidad del agua.

“Este estudio lo hacen constantemente en la Conagua. Apenas se está trabajando en esa proyección”, indicó un funcionario.

Finalmente, la dependencia señaló que la disminución de lluvias en el Estado de México ha reducido los volúmenes de desfogue, lo que representa un beneficio para Querétaro.

“Lo que se está desfogando ya es menor y eso es un punto muy a favor para Querétaro”, concluyó.