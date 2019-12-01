Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, senador Alejandro Moreno, informó que para garantizar que en 2027 se dé un proceso electoral en paz, en armonía y tranquilidad, pero, sobre todo, con equidad, el PRI va a visibilizar dentro y fuera de México la elección y, para ello, invitará a organismos internacionales, a fin de que se tenga una gran presencia de observadores en todo el país.



Se trata, dijo, de que haya una gran elección, observada de manera nacional e internacional. Además, adelantó que el PRI va a denunciar cualquier acto de intimidación, cualquier acto de persecución, “aquí y en todos los organismos internacionales, porque no podemos permitir que el gobierno se siga entrometiendo en las elecciones”.

Argumentó que no sólo se desvían recursos públicos y se involucra a funcionarios, sino que también se persigue a la oposición.



En ese sentido, el senador y dirigente nacional del tricolor precisó que la responsabilidad de que la elección del año próximo se celebre en un clima de paz y tranquilidad es del gobierno de la República y de los gobiernos de los estados.

Subrayó que las y los mexicanos deben decidir en libertad, con respeto, con esa confianza que deben tener los ciudadanos de emitir su voto de manera libre y secreta y, además, quienes aspiren a participar, de cualquier partido político, deben poder hacerlo con libertad.



Destacó que se trata de provocar temor, porque amedrentan y mandan amenazas para que no participe algún candidato, para que no juegue un candidato. “Lo hemos vivido en todo el país. Eso sucede en Tabasco, en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora, en todos lados”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que en el PRI “no nos vamos a echar para atrás. Nosotros no les tenemos miedo. Nosotros denunciaremos aquí, y si se entromete un gobernador, lo vamos a denunciar de manera clara y de manera contundente. Nosotros firmes y para adelante”.



El Presidente Alejandro Moreno explicó que, aunado a lo anterior, el gobierno de Morena ha implementado el terrorismo de Estado para generar terror en la ciudadanía y desalentar su participación y, al mismo tiempo, para inhibir a quienes pretendan ser candidatos.

En ese punto, el senador y dirigente nacional del PRI aseveró que “la gente está despertando, se está dando cuenta que el gobierno es ineficaz e ineficiente. Y ahí los tienen, desesperados, viendo cómo quieren controlar las elecciones, viendo cómo quieren ganar las elecciones, porque saben que hay una oposición que hoy está construyendo alternativa, que hoy estamos construyendo propuesta para ganar”.