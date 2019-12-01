"El presupuesto debe ser una herramienta para generar consensos y soluciones, no para confundir a la ciudadanía": Martín Arango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:28:58
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de diciembre de 2025.- El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, hizo un llamado a los actores de todas las fuerzas políticas a conducirse con verdad y responsabilidad, y a no generar desinformación en torno a la discusión y aprobación del presupuesto estatal, pues acciones como estas no abona al diálogo ni a la construcción de acuerdos en favor de las familias de Querétaro.

Subrayó que el proyecto de presupuesto presentado por el gobernador Mauricio Kuri González es una propuesta responsable, equilibrada y pensada en las verdaderas prioridades de las y los queretanos, ya que pone en el centro la seguridad, la salud, la educación y el fortalecimiento de la economía de las familias, sin contemplar recursos para obras que ya fueron concluidas, como es el caso de Paseo 5 de Febrero.

Refirió que la desinformación y el manejo irresponsable de datos no abonan al diálogo ni a la construcción de acuerdos que verdaderamente beneficien a las familias de Querétaro,y añadió que es momento de trabajar con seriedad y dejar atrás la politiquería de redes sociales, basada en la desinformación y el oportunismo atendiendo a intereses particulares. 

“Esa no es la forma de hacer política y en Querétaro no vamos a permitir ese estilo. El presupuesto debe ser una herramienta para generar consensos y soluciones, no para confundir a la ciudadanía. Desde Acción Nacional seguiremos impulsando un debate serio, con información veraz y con el objetivo de cuidar Querétaro”.

